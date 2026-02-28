Haberler

Bursa'da yeni düzenlemede ilk ceza yazıldı: Kaçan sürücüye 303 bin TL ceza

Bursa'da yeni düzenlemede ilk ceza yazıldı: Kaçan sürücüye 303 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosikletli sürücüye toplamda 303 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü kaçarken yakalandı ve motosiklet trafikten men edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosikletli sürücüye TBMM'de onaylanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 303 bin TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçtı. Yaşanan kovalamaca 5 kilometre sonra son buldu. Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletin sahibi olan Muhammed H. Olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibi olay yerine gelerek, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, abartı egzos kullanmaktan 16 bin TL, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, motosiklet sahibine 40 bin TL olmak üzere 303 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 90 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti

Akü takviyesi faciaya dönüştü, Melike öğretmen hayatını kaybetti
Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı

Uyuşturucu operasyonunda ekiplere ateş açıldı! Bir jandarma yaralandı
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor