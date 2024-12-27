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Bursa'da sahte polis "kardeşin kaçırıldı" diyerek 1 milyon liralık vurgun yaptı

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Bursa'da kendini polis olarak tanıtan şahıs, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek vatandaşın 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kendini polis olarak tanıtan E.K. (25), Z.M.M'yi (26) arayarak kardeşinin kaçırıldığını ve onu kurtarmak için evde bulunan bütün ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Karşısındakinin polis olduğuna inanan Z.M.M. evdeki bütün ziynet eşyalarını şüpheliye teslim etti.

Bursa'da sahte polis 'kardeşin kaçırıldı' diyerek 1 milyon liralık vurgun yaptı

SAHTE POLİS 1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASIYLA KAÇTI

Yaklaşık değeri 1 milyon lira olan 8 bin dolar, 8 bin euro, 2 adet altın yüzük, 1 çift altın küpe, 5 adet bilezik, 2 adet altın gerdanlık ve 5 adet cumhuriyet altınını alan E.K, İstanbul'a kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M.M. Nilüfer Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Bursa'da sahte polis 'kardeşin kaçırıldı' diyerek 1 milyon liralık vurgun yaptı

YAKAYI ELE VERDİ

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı yerden itibaren yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin yerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, E.K'yi yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, Z.M.M.'ye ait ziynet eşyalar teslim edildi. E.K., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da sahte polis
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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