Bursa'da Devrilen Tır Trafiği Kapattı

Bursa'da Devrilen Tır Trafiği Kapattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhangazi ilçesinde devrilen çay yüklü tır, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda trafiği tamamen kapattı. Tır sürücüsü hafif yaralanırken, kavşak yaklaşık 3 saat boyunca kapandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağında devrilen tır trafiği tamamen kapattı. Yaklaşık 3 saat kavşaktan Bursa istikametine dönüş trafiğe kapandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Arıca (57) idaresindeki 53 DZ 137 plakalı çay yüklü tır Orhangazi kavşağından Otoyola bağlandığı esnada virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yolu tamamen kapatan tırın sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. ilk müdahalesi burada yapılan hafif yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen tır yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kaldırılırken kavşağın Bursa istikameti bu süreçte kapalı kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı

Fenerbahçe kaleci transferinde bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.