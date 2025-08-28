Bursa'da Devrilen Tır Trafiği Kapattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağında devrilen tır trafiği tamamen kapattı. Yaklaşık 3 saat kavşaktan Bursa istikametine dönüş trafiğe kapandı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Arıca (57) idaresindeki 53 DZ 137 plakalı çay yüklü tır Orhangazi kavşağından Otoyola bağlandığı esnada virajda kontrolden çıkarak devrildi. Yolu tamamen kapatan tırın sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. ilk müdahalesi burada yapılan hafif yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen tır yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kaldırılırken kavşağın Bursa istikameti bu süreçte kapalı kaldı. - BURSA