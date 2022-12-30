Bursa'da Cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Bursa'da Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve göğsünden vurularak ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybederken, saldırgan gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Cuma namazı çıkışı kan döküldü. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şüpheli A.İ. (17) Cuma namazını kılmak için Kurtuluş Camisi'ne gelen C.A.'yı (65) çıkışta beklemeye başladı.

NAMAZ ÇIKIŞI KURŞUN YAĞDIRDI

A.İ., camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla C.A.'ya altı el ateş etti. Mermiler C.A.'nın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı. Yaralı Aydın doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN OTLUK ALANDA YAKALANDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakoluna, ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipler cami bölgesinde titiz çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.