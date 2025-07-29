Bursa'da Çıkan Orman Yangınları Hayvanları Tehdit Ediyor

Bursa'nın Gürsu, Kestel ve Harmancık ilçelerinde çıkan orman yangınları sadece doğayı değil hayvanları da tehdit etti. Hayvanseverler, tehlike altındaki hayvanları tahliye ederek güvenli alanlara taşıdı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlar yalnızca doğayı değil, birçok hayvanın yaşamını da tehdit etti. Hayvanseverler, yangın bölgesinde mahsur kalan hayvanların güvenli alanlara tahliyesi için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yangınla birlikte barınaklara ve doğal yaşam alanlarına ulaşan hayvanseverler, başta kedi ve köpekler olmak üzere çeşitli türden hayvanları bulundukları riskli alanlardan çıkararak koruma altına aldı. Tahliye edilen hayvanların bir kısmı geçici bakım alanlarına alınırken, bazıları da dernek aracılığıyla kalıcı yuva bulma sürecine dahil edildi.

Hayvanseverler, afet bölgesinde sadece insan değil, tüm canlıların yaşam hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak, gönüllülük esasına dayalı bu çalışmaların devam edeceğini belirtti. - BURSA