Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk, kazayı kırıklarla atlatarak kurtulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis soruşturma başlattı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak arasında hızla seyreden otomobil yolda bisiklet süren çocuğu fark etmeyip çarptı. Otomobil sürücüsü çarptıktan metrelerce sonra durabilirken bisikletli çocuk ise kazayı vücudundaki kırıklarla atlattı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa