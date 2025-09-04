Haberler

Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobil bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk, kazayı kırıklarla atlatarak kurtulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil, bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk kazayı kırıklarla atlatırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak arasında hızla seyreden otomobil yolda bisiklet süren çocuğu fark etmeyip çarptı. Otomobil sürücüsü çarptıktan metrelerce sonra durabilirken bisikletli çocuk ise kazayı vücudundaki kırıklarla atlattı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.