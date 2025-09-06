Haberler

Bursa'da Balkonundan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'da Balkonundan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1. kat balkonundan düşen 2 yaşındaki Nahla E. yaralandı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1. katın balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Balkonda tek başına duran 2 yaşındaki Nahla E., aşağıya bakmak istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan küçük çocuğun ağlama sesini duyan ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

