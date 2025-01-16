Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Bursa'da Alkollü Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı

Bursa'da Alkollü Sürücü Polise Zor Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis uygulaması sırasında ATM'ye yönelen sürücünün alkol testini reddetmesi ve ehliyetsiz araç kullanması dikkat çekti. Sürücüye toplamda 45 bin liralık ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin uygulamasını görünce aracını park edip para çekme bahanesiyle ATM'ye yönelen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polisleri gören sürücü, 16 BLS 81 plakalı aracını yol kenarında çekip aracından indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine sürücü, ATM'den para çekme bahanesini öne sürdü. ATM'de işlem yapan sürücü, para çekmedi.

Polislerin alkol testini reddeden Şahin B.'nin (43) daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkarken, aracı da kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Polis ekiplerine tepki gösterip, yüksek sesle konuşan Şahin B., "Ağabey sen beni burada niye durduruyorsun? Duba koymamışsın. Bir şey koymamışsın. Bankaya para çekmeye geliyorum, sen beni burada niye durduruyorsun? Niye bağırmayacağım? Terörist miyim ben? Alın beni karakola götürün" diye sitem etti.

"Ben sürücü değilim"

Alkol testini reddeden sürücü, "Ben sürücü değilim. Gösterin kameradan. Üflemek istemiyorum. 100 tane polis çağırın. İstersen 100 bin TL yaz" diye konuştu.

Kimlik göstermeyen sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 lira, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 lira cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
img

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
img

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.