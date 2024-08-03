Bursa'da 40 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Hırsız Yakalandı

Bursa'da 40 yıl hapisleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yılı aşkın süredir aranan kadın hırsız, polisin operasyonu ile yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıların peşine düştü. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kayıplara karışmış 2 şüpheliyi adım adım takip etti.

40 yıldan aranıyordu

Ekipler, hırsızlık suçuna karışmış ve hakkında 40 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çilek A. ile uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Salih Ç.'yi takibe aldı. 2 şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, zanlının yakalanmamak için farklı adreslerde kaldığını tespit etti. Kadın şüpheli, Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki tek katlı evde yakalandı.

Uyuşturucu madde bulundurma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Salih Ç. ise Kestel ilçesi Yeni Mahalle'de sokak arasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA