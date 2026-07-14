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Bursa'da çöp yüzünden sağlık çalışanlarına saldırdılar: 2 yaralı

Bursa'da çöp yüzünden sağlık çalışanlarına saldırdılar: 2 yaralı
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Bursa'da çöp atma tartışması yüzünden 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na saldırdı. 2 acil tıp teknisyeni darp sonucu yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 112 istasyonunun yakınındaki direğe çöp atma meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, sağlık görevlilerine saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 2 acil tıp teknisyeni darp sonucu yaralandı. Saldırganların istasyonun önüne çöp bıraktıktan sonra çıkan tartışmayla istasyonun kapısını yumrukladığı, sağlık görevlilerinin dışarı çıkmasının ardından ise saldırdığı görüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde, akşam saat 20.00 sıralarında Gülbahçe 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda meydana geldi. Çöp atılması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 7-8 kişilik yabancı uyruklu grup, önce 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun kapısını yumruklayarak içeride bulunan sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Uyarmak için dışarı çıkan sağlık görevlileri T.E ile O.A., grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında darp edilen iki sağlık görevlisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, arbede sırasında yabancı uyruklu şahısların cebinden kesici alet düştüğü iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grubun önce istasyonun kapısını yumrukladığı, sağlık görevlilerinin dışarı çıkmasının ardından taraflar arasında arbede yaşandığı ve iki sağlık görevlisinin darp edildiği görüldü.

Gülbahçe Mahalle Muhtarı Ömer Şen ise yaşanan olaya ilişkin, "Çöp atma meselesinden kavga çıkıyor. Sağlık görevlilerimize yabancı uyruklu kişiler saldırıyor. Sonrasında polis ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. Devletimizin konuyla ilgili kararlarına güveniyoruz, gerekli işlemleri yapacaklardır. Sağlık görevlilerimiz bizim canımızdır. Onların böyle bir durum yaşaması hiç hoşumuza gitmedi, tüm sağlık görevlilerine geçmiş olsun" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polisin şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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