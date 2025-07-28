CHP'li başkana açıkça sorduk: Bursa'da yangın söndürme uçakları yetersiz mi kaldı?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ulaşılamayacak noktalara daha fazla uçak ve helikopterin gelmesi lazım. Ekipmanların ulaşmasının imkansız olduğu yerler var. Oralara mutlaka hava desteği gerek" açıklamasında bulundu.

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında başlayan ve Harmancık ile Orhaneli ilçelerinde de çıkan orman yangınları üçüncü gününde de devam ediyor. Ekipler, yangınları söndürmek için seferber olurken; söndürme uçaklarının yetersiz kalıp kalmadığı da tartışma konusu haline geldi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN NET YANIT

Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,"Bursa'da yangın söndürme uçakları yetersiz mi kaldı?" sorusuna da cevap verdi.

"Ekipman açısından değil" diyen Bozbey, "Ulaşılamayacak noktalara daha fazla uçak ve helikopterin gelmesi lazım. Ekipmanların ulaşmasının imkansız olduğu yerler var. Oralara mutlaka helikopterin, uçağın müdahil olması lazım. Şu anda Dursunbey'e kadar gidebilir yangın. Rüzgarın yönüne göre başka tarafa yönelebilir. Bu konuda valimizle görüşüyoruz, umarım yangını bir an önce söndürürüz" ifadelerini kullandı.

"6 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK ZOR"

Öte yandan Bozbey, orman yangınlarında sabotaj iddialarına ilişkin de konuştu. "Bursa'da iki bölgemizde hem merkez hem dağ bölgemizde süren bir orman yangınımız var. Dün bir tanker kazası oldu, 3 tane şehidimiz var" diyen Bozbey, "Aynı anda aynı saatler arasında 6 farklı noktada yangın çıkma ihtimalinin zor olduğunu söylemek istiyorum. Akşam geç saatte bir olaya şahit olduk. Köy yolunda yangın bölgesinin dışında bir yangının tespitini yaptık. Hemen müdahale ettik. Bir vatandaşımız 'Biraz önce burada bir araç durdu, geldi, araç gitti yangın başladı' dedi. Yangını söndürürken, aracın durduğu yere baktılar, benzin kokusu aldılar. İtiraf da etmiş kendisi" sözlerini sarf etti.