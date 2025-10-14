Haberler

Burdur'da Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bucak ilçesi Elsazı köyü Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Çevikel idaresindeki 34 EIP 271 plakalı otomobil ile N.E yönetimindeki 07 YS 789 plakalı tuğla yüklü tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veysel Çevikel hayatını kaybederken otomobilde bulunan Mustafa D. ve Osman Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Çevikel'in cansız bedeni ise ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

Görüntüyü izlemek bile korkutucu! Kan donduran kazada can verdi
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.