Burdur'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin buğday yüklü traktör römorkuna çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Altınyayla yolu üzerindeki Dömek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilaver B. idaresindeki 07 V 7276 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan buğday yüklü traktörün römorkundaki reflektörün rüzgar nedeniyle branda ile kapanması sonucu traktörü son anda fark etti. Sürücü Dilaver B., çarpmamak için direksiyonu kırınca araç kontrolden çıkarak taklalar attı ve yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Dilaver B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ilgın B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR