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Sahte olay yeri bile oluşturmuşlar! "Kazada öldü" dediler, gerçek bambaşka çıktı

Sahte olay yeri bile oluşturmuşlar!
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öne sürülen Bahri Sirel'in, kazaya dair iz bulunmayınca traktörden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. Olayın üzerini örtmek için motosikletin olay yerine getirildiği öne sürülürken, olay günü traktörü kullanan şahıs taksirle ölüme neden olma sebebiyle tutuklandı.

Motosiklet kazasında hayatını kaybettiği iddia edilen 29 yaşındaki Bahri Sirel'in ölüm nedenin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Sahte olay yeri bile oluşturulan olayda 1 kişitutuklandı.

3 Şubat 2025 Pazartesi Gölhisar ilçesi Evciler köyü Arpa Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, 20 D 4728 plakalı motosikletle kaza yaptığı bildirilen Bahri Sirel(29), ağır yaralı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bir gün sonra Karapınar köyünde defnedildi.

YAKINLARININ ŞÜPHESİ OLAYI AYDINLATTI

Sirel'in ailesi, motosiklette kazaya dair bir iz bulunmaması üzerine jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sirel'in aslında Karapınar köyünde bir bağ evinin yıkım işinde çalıştığı ve traktörle enkaz taşıdığı sırada düştüğü belirlendi.

SAHTE OLAY YERİ BİLE OLUŞTURMUŞLAR

Olay günü traktörü kullanan Hüseyin Ö.'nün(48), Karapınar köyü muhtarı olan kardeşi S.Ö.(43) ve R.K. ile birlikte, Sirel'in bağ evinde bulunan motosikletini olay yerine götürerek kazaya kurban gitmiş gibi gösterdiği iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taksirle Ölüme Neden Olma ve Suç Delillerini Gizleme veya Değiştirme' şüphesiyle gözaltına alınan Hüseyin Ö., eşi F.Ö., muhtar S.Ö. ve R.K., Gölhisar Adliyesine sevk edildi.

AİLEDEN "MEZARI TEKRAR AÇIN" TALEBİ

Mahkeme, traktörü kullanan Hüseyin Ö.'yü taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklarken, F.Ö ve R.K. serbest bırakıldı. S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken ailenin mezarın tekrar açılması için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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