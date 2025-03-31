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Burdur'da Kaybolan 63 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Burdur'da kaybolan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen Güleşir için dalgıç polisler tarafından gölde ve ormanlık alanda yapılan aramalardan henüz sonuç alınamadı.

Burdur'da dün akşam kaybolan 63 yaşındaki şahsı arama çalışmaları devam ediyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen şahsı bulmak için dalgıç polisler tarafından gölde yapılan aramalardan sonuç alınamazken, ekipler çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alanda sürdürüyor.

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde ikamet eden Hilmi Güleşir (63), dün saat 22.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulunmasıyla ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son gece saat 23.00 sıralarında Burdur Gölü halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken, polis ekipleri göl çevresinde, AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

Antalya'dan dalgıç polisler sevk edildi

Hilmi Güleşir'in Burdur Gölü'ne girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya'dan dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamazken, su altındaki aramalar tamamlandı. Ekipler, Güleşir'i bulmak için çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alanda sürdürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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