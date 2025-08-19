Burdur'da 60 Milyon TL Değerinde Kobra Zehri Ele Geçirildi

Burdur'da 60 Milyon TL Değerinde Kobra Zehri Ele Geçirildi
Güncelleme:
Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 60 Milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyon sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 Milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından 17 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan planlı çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 60 Milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
