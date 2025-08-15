Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırım! Detaylar netleşti

Ekranların sevilen isimlerinden Burak Deniz, yatırım tercihini gayrimenkulden yana kullandı. Başarılı oyuncunun, Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Kızlan köyünde 6 dönümlük bir arazi satın aldığı öğrenildi. Gazete Magazin'in haberine göre, yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olduğu iddia edilen bu yatırımın, Deniz'in uzun süredir üzerinde düşündüğü bir proje olduğu konuşuluyor.

Yakışıklı oyuncunun, satın aldığı araziye modern ve doğayla uyumlu bir çiftlik evi inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Son yıllarda Maraşlı, Şahmaran ve Bambaşka Biri gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminin önde gelen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Datça'nın doğal güzellikleriyle ünlü bölgesindeki bu yatırım, oyuncunun şehirden uzak, sakin bir yaşam hayalini gerçekleştirmesinin ilk adımı olarak yorumlanıyor.

AŞK İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz ay da ünlü oyuncu, aşk iddialarıyla magazin manşetlerini süslemişti. Uzak Şehir dizisinin "Pakize" karakterine hayat veren Yaren Güldiken ile el ele görüntülenmesi ve birlikte tatil yapmaları, ikili hakkında aşk söylentilerini alevlendirmişti.

Ancak Güldiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha da görürsünüz. Aynı menajerlikteyiz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, aşk yok!" sözleriyle dedikodulara son noktayı koymuştu. Datça'daki yeni yatırım ise oyuncunun bu kez iş odaklı gündemde yer almasını sağladı.