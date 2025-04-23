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Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti
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Manisa'da bir kırtasiyede 7 yaşındaki çocuğa satılan kalem tepki çekti. Bir öğrenci velisi, ürünün çocuklar için uygun olmadığını belirterek duruma itiraz etti. Satıcının "Almasaydı, başkasını alsaydı" şeklindeki yanıtı ise tepkileri daha da artırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu karşısındaki kırtasiyede satılan bir kalem, velilerin tepkisini çekti. Görünümü ve içeriği nedeniyle çocuklar için uygun olmayan kalem, bir veli tarafından sosyal medyada gündeme taşındı.

VERDİĞİ CEVAP PES DEDİRTTİ

Denetle'de yer alan habere göre; tepkisini dile getiren veli, "Ürünü 7 yaşındaki oğluma satmışlar. Sabah gidip durumu sordum. Satıcıya 'Bunu nasıl satıyorsunuz?' dedim. Aldığım yanıt 'Almasaydı, başkasını alsaydı' oldu" ifadelerini kullandı.

"NEDEN KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR?"

Velinin paylaşımında, ürünün çocuklara örnek olmaması gereken içerikler taşıdığı vurgulanırken, bu tür materyallerin kolayca erişilebilir olmasına tepki gösterildi. "Çocukları böyle şeylere özendiren ürünler üretiliyor ve kimse müdahale etmiyor" diyen veli, denetimlerin yetersizliğine dikkat çekti.

İşte kırtasiyede satılan o kalem;

Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Buna kim, nasıl müsaade etti? Okulun karşısındaki kırtasiyede satılan kalem pes dedirtti

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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