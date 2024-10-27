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Bulgaristan Seçimleri İçin Türkiye'deki Çifte Vatandaşlar Sandık Başında

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Bulgaristan'da yapılan genel seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Kırklareli'nde 7 sandık kuruldu ve oy verme işlemleri saat 20:00'de sona erecek.

Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki çifte vatandaşlar sandık başında

KIRKLARELİ - Bulgaristan'da yapılan genel seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07: 00 itibari ile başladı. Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi.

Çifte vatandaşlar sandığa davet eden Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, "Bu gün Bulgaristan Parlamento seçimleri tekrarlanıyor. 7. Defa gidiyoruz, oyumuzu kullandık. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Çifte vatandaşlarımızı gün içinde oy kullanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan seçimler için Kırklareli'nde 7 sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri 20: 00'da sona erecek.

Bulgaristan Seçimleri İçin Türkiye'deki Çifte Vatandaşlar Sandık Başında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa

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