Bulgaristan Güvenlik Güçleri Tarafından Dövülüp Yalın Ayak Türkiye'ye Geri İttirilen Göçmenler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Bulgaristan güvenlik güçleri tarafından dövülüp yalın ayak Türkiye'ye geri ittirilen göçmenleri Jandarma ekipleri hastaneye götürerek sağlık kontrolü yaptırdı.

Avrupa'ya gitme hayali ile yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 7 Mısır, 3 İran ve 1 Suriye uyruklu düzensiz kaçak göçmen, Bulgaristan güvenlik güçlerinin zulmüne uğradı.

Bulgaristan unsurlarınca değerli eşyaları ve ayakkabıları alınarak, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geri ittirilen 11 göçmen, jandarma ekipleri tarafından sınır hattında bulundu.

11 göçmenin yürümekte zorluk çektiğini ve yorgunluktan bitkin halde olduğunu gören jandarma ekipleri, kaçak göçmenleri sağlık kontrolünden geçirmek ve tedavilerinin yaptırmak için hastaneye götürdü.

Hastanedeki işlemlerinin ardından göçmenlerin yiyecek ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü. - EDİRNE