Tam da bu yoklukta olacak iş mi? Buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı - Haberler

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Tam da bu yoklukta olacak iş mi? Buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Silivri'de Buğday yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı buğday fiyatlarının tavan yaptığı dönemde meydana gelen yangın sonrası araç küle döndü.

Silivri Küçük Kılıçlı Mahallesi'nde Buğday yüklü bir kamyon tarlada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yol kenarında park halinde bulunan kamyondan çıkan alev alevler 30 dönümlük anıza da sıçradı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARDA

Savaş faktöründen dolayı buğday fiyatlarının tavan yaptığı bir dönemde meydana gelen bu yangın cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.

İşte olay yerinden kareler;

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı

Buğday yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger 3. Sayfa Haberler

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