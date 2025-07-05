Buca'daki Çöp Dağları Yangına Sebep Oldu

Buca'daki Çöp Dağları Yangına Sebep Oldu
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İzmir'in Buca ilçesindeki Aydın Hat Boyu Caddesi'nde, uzun süredir toplanmayan çöp ve atıklardan çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, İZBAN seferleri aksadı.

İzmir'in Buca ilçesindeki en işlek caddelerinden Aydın Hat Boyu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Seyhan Mahallesi'nde adeta büyük bir çöplüğe dönen Aydın Hat Boyu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, tutuşan çöpler bölgede paniğe sebep oldu. Aylardır toplanmayan ve kilometrelerce uzanan çöp dağlarından alevle birlikte siyah dumanlar yükseldi. İlk müdaheleyi çevreden vatandaşların yaptığı yangına, bir süre sonra itfaiye ekipleri gelerek müdahale etmeye başladı. Yanan atıklardan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü tamamen kapladı. Bu arada, demiryolu hattı bitişiğinde çıkan yangın sebebiyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Alanda park halinde bulunan bir otomobilin de yangından zarar gördüğü bildirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İHA, 2 gün önce uyardı

İHA, 2 gün önce Buca'daki çöp dağlarını "İzmir'in göbeğinde çöp dağları yangına davetiye çıkarıyor" başlığıyla haberleştirmiş, yetkilileri uyarmıştı. Çevre sakinleri, bu alanda artık çöp görmek istemediklerini ilgili devlet kurumlarının soruna kesin çözüm bulması gerektiğini ifade etmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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