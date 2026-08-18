Haberler

Paramedik aracı yanmaktan kurtardı

Paramedik aracı yanmaktan kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side 112 Acil istasyonunda görevli paramedik Berat Evrim, ailesiyle seyir halindeyken park halindeki bir otomobilden dumanlar yükseldiğini fark etti. Kendi aracındaki yangın tüpüyle müdahale eden Evrim, eşinin korna çalmasıyla mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Evrim, vatandaşlara yangın tüpü bulundurmaları ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil istasyonunda görevli paramedik, ailesi ile birlikte seyir halindeyken park halindeki araçtan dumanların yükseldiğini fark etti. Vakit kaybetmeden kendi otomobilindeki yangın tüpünü alarak yangına müdahale eden paramedik, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, Side 112 Acil istasyonunda görev yapan ve mesleği hayat kurtarmak olan Paramedik Berat Evrim, akşam saatlerinde misafirlikten döndüğü sırada otomobiliyle seyir halindeyken park halindeki bir araçtan dumanlar çıktığını fark etti. Görevi insan hayatı kurtarmak olan Evrim, hiç düşünmeden aracından inerek dumanların yükseldiği otomobile yangın tüpüyle müdahale etti. Bir yandan da araçta bulunan eşi kornaya basarak otomobil sahibinin sokakta ikamet ettiği düşüncesi ile kornaya basarak ikametlerdeki vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

"Duman çıktığını görünce hiç düşünmeden durdum"

Eşi ve çocuğuyla birlikte evine giderken park halindeki otomobilden çıkan dumanları fark ederek aracı yanmaktan kurtaran Berat Evrim, "Evime sadece metreler kalmıştı. Duman çıktığını görünce hiç düşünmeden aracımı durdurdum ve yangın tüpüyle gidip müdahalede bulundum. Bu sırada eşime de araç sahibi ve mahalle sakinlerinin haberdar olması için sürekli korna çalmasını söyledim. Ben müdahalede bulunurken mahalle sakinleri de evlerinden geldi ve su ile müdahalede bulunarak aracı yanmaktan kurtardık" dedi.

"Ben sadece görevimi yaptım"

Vatandaşları karşılaştıkları olaylara duyarlı olmaya davet eden Evrim, "Bölgemiz konumu gereği aşırı sıcak. Sık sık orman ve araç yangınları oluyor. Araç sürücüleri ve iş yeri sahiplerinden yangın tüpü bulundurmalarını, tüplerinin dolu olup olmadığını, çalışıp çalışmadığının kontrolünü zamanında yaptırmalarını istiyorum. Tabii ki hepsinden önemlisi de duyarlı olmaları. Ben sadece görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta

Erdoğan’ın onayladığı yasa sonrası jet hamle! Kurul göreve başladı
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu

AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Modem çetesinin yöntemi ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar

Yöntemleri ifşa oldu: 116 milyonluk vurguna böyle imza attılar
İstanbul'a yeni metro hattı! 2 ilçe birbirine bağlanacak

Erdoğan imzaladı! İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yatırım
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
Malatya’da deprem konutları şantiyesinde yangın: 180 konteyner kullanılamaz hale geldi

Deprem konutları şantiyesinde yangın! Facianın eşiğinden dönüldü
Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde

Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

Şeker firmalarına dev soruşturma: 47 yönetici ifadeye çağrıldı
Okan Buruk 'Güle güle' dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden

Okan Buruk "Güle güle" dedi! Galatasaray'da iki ayrılık birden