Bu acının tarifi yok! Ağabeylerinin şehit olduğu haberini alan kardeşlerin feryatları yürek dağladı

Kahraman Türk askerinin hain teröristlerle mücadelesi hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam ediyor. Sınır ötesinde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'ndan dün acı haber geldi. Bölgede hain teröristlerin peşindeki kuvvetlerimizde görevli Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Civelek'in şehadet haberi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki ailesine çabuk ulaştı.

ATEŞ YİNE DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKTI

Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı. Acı haberle tüm Türkiye gibi Sakarya'nın Gölköprü Mahallesi'ndeki yasa boğuldu.

KARDEŞLERİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Şehidin ailesi ise adeta yıkıldı. Cenaze evinde yürekleri yakan feryat ve gözyaşları hakimdi. Cenaze için şehidin şehir dışından gelen kardeşlerinin acı feryatları yürekleri dağladı. Şehidin yakınlarını, Helvacı ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. 30 yaşındaki şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Civelek'in cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına getirildi. Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Karasu'ya getirildi. Şehit Civelek için Gölköprü Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İhsan Yavuz ve Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde baba Civelek'in sözleri yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazı sonrasında, 7 kardeş olduğu ve Eylül ayında düğün yapacağı öğrenilen şehit Civelek'in naaşı, Gölköprü merkez mezarlığına defnedildi.

SON MESAJI DUYGULANDIRDI

Öte yandan, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde görev yaptığı esnada ailesine gönderdiği, "Siz rahat uyuyun, aklınız kalmasın buralar bize emanet" mesajı ise duygulandırdı.

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