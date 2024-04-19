Brezilyalı Influencer Diego Kaua, hayranları için gösteri çekim yaptığı sırada Salto Gölü'ne düşerek boğuldu

20 yaşındaki influencer Diego Kaua Oliveira Santos, hayranları için bir gösteri çekerken Brezilya'nın Americana eyaletindeki Büyük Salto Gölü'ne düşerek boğuldu.

Diego'nun yanındaki arkadaşları onu kurtarmaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Instagram'da 128.000'den fazla takipçisi olan Diego, göl ziyareti sırasında takipçilerine "canlı bir şeyler" sunacağını vaat etmişti.

Brezilya Kamu Güvenliği Sekreterliği, "influencer birlikte olan tanıklar, genç adamı kurtarmaya çalıştı, ancak başarısız oldu. İtfaiye çağrıldı, fakat adam canlı kurtarılamadı. Olay,Polis Merkezi'nde şüpheli ölüm olarak kaydedildi ve soruşturma devam ediyor," dedi.

Yerel medyaya göre, Diego ölürken sosyal medya için içerik kaydediyordu. Boğulmadan hemen önce, arkadaşlarıyla acai keyfi yaptığı ve kısa süre içinde "canlı yayına" geçeceğini belirten paylaşımlarda bulundu.

Tragediden sonra, Diego'nun kardeşi, Instagram profilini kullanarak hayranlarına teşekkür etti. "Bugün üzücü bir haber aldık, kardeşim nehre düştü ve geri dönmedi," diyerek durumu anlattı ve Diego'yu her zaman mükemmel biri olarak tanımladı.

Diego için 18 Nisan Perşembe günü Parque das Palmeiras Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenlendi. Diego, bir şarkıcı ve besteci olarak tanınıyor ve çalışmalarını Instagram sayfasında paylaşarak pek çok çevrimiçi hayran kazanmıştı.