Brezilya'da Uyuşturucu Operasyonu: 132 Can Kaybı

Brezilya'da polis, uyuşturucu çeteleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda can kaybının 4'ü polis, 132'ye çıktığını açıkladı. Operasyon, Rio de Janeiro bölgesinde polis ve sivillerin hayatını riske atan olaylar ve uluslararası insan hakları endişeleri ile gündemde.

Brezilya'da polisin uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü operasyonda can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiği açıklandı.

Brezilya'da polisin 28 Ekim tarihinde uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyondaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Rio de Janeiro polisi, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyondaki can kaybının 4'ü polis 132'ye yükseldiğini açıkladı. Rio halkı, gece boyunca cesetleri şehirdeki Penha Meydanı'nda toplarken, bazı öfkeli Brezilyalılar ise polisi toplu infaz gerçekleştirmekle suçladı.

"Operasyondaki ölümcüllük beklenen bir sonuçtu"

Yetkililer, söz konusu operasyonun 2 aydan uzun süredir ayrıntılı olarak planlandığını ve özel operasyon biriminin şüphelileri pusuda beklediği ormanlık bir yamaca sürmeyi amaçladığını söyledi. Rio de Janeiro Kamu Güvenlik Sekreteri Victor Santos da, "Operasyonlardaki ölümcüllük tercih edilen olmasa da beklenen bir sonuçtu" ifadelerini kullandı.

" Operasyon, federal hükümet bilgilendirilmeden gerçekleşti"

Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski, operasyon gerçekleştirilmeden önce federal hükümete bilgi verilmediğini açıkladı. Lewandowski ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yaşanan ölümleri şaşkınlıkla karşıladığını bildirdi.

Devlet Başkanı Silva'dan koordineli çalışma çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Silva da olaya ilişkin açıklamasında, uyuşturucu kaynaklı şiddetle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polis ve masum aileleri riske atmadan çetelere yönelik koordineli çalışmalar yapılması çağrısında bulundu. Silva, "Organize suç şebekelerinin aileleri ortadan kaldırmasını, halkı ezmesini ve şehirlerde uyuşturucu ile yaymasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

BM: "Dehşete düştük"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi'nden de söz konusu operasyona tepki geldi. Açıklamada, BM'nin operasyona ilişkin gelişmelerden "dehşete düştüğü" belirtilirken, "Yetkililere uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatarak, acil ve etkili soruşturmalar başlatılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullandı.

Kızıl Komuta çetesine yönelik en büyük operasyon

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro daha önce yaptığı bir açıklamada, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları (İHA) kullandığını açıklamıştı. Vali Castro ayrıca, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktarmıştı.

Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirmişti. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksamış, otobüs güzergahları değiştirilmişti. - RIO DE JANEIRO

