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Brezilya'da genç kız, gaspçı tarafından vurularak öldürüldü

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Brezilya'nın tehlike dolu bölgelerinden birinde genç bir kadının silahlı soyguncuyu durdurmak isterken yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dünyanın en tehlikeli 10 ülkesi arasında yer alan Brezilya'da bir cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı soyguncuyu durdurmak isteyen genç kadın, annesinin gözü önünde can verdi. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİ ARASINDA

Brezilya'da Favela adı verilen gecekondu mahallelerinde yaşayan milyonlarca kişi hemen hemen her gün ölüm tehlikesi altında yaşıyor. Suç oranı olarak bir hayli yüksek olan bölgelerde sadece 1988 ve 2001 yılları arasında 18 yaşın altında 4 bin kişinin öldürüldüğü biliniyor.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

Yaşanan son olay, bölgenin ne kadar tehlikeli olduğunu ve göz göre göre sokak ortasında nasıl cinayet işlendiğini ortaya koydu.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

SALDIRGANA HAMLE YAPMAK İSTERKEN VURULDU

Bir motosikletli, belindeki silahı çıkararak yol kenarında bekleyen anne ve kızına doğrulttu. Şüpheli, anne ve kızın çantalarını vermesini söyledi. Genç kız, çantasını yere indirdiği sırada, silahlı saldırganın üzerine doğru hamle yaptı. Saldırgan ise silahını ateşleyerek talihsiz kızı vurdu. Ardından da kadına ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı.

Brezilya'da sokak ortasında işlenen cinayet kameraya yansıdı

Kurşunun hedefi olan genç kız, annesinin gözü önünde hayatını kaybetti. Yaşananlardan geriye kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Brezilya Güvenlik 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

birgörüş:

Bu olay Afganistan veya Irak ta olsaydı Müslümanlar ve İslama yapıştırılardı hemen olayı... Bakın burası bir Hıristiyan ülkesi. Artık her olumsuzluğu İslama yakıştırılmasına kanmayın.

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zebil animation:

herşeyi dine bağlayamayı kendinize huy edinmişsiniz.

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ali taş :

İşte bunu öldürmeyeceeen. tam ölürken diriltip tekrar acı çektireceeen ve bu sonsuza kadar sürecek. Cehennem neden gerekli anladınız mı?

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koray hüseyin kılıç:

brezilyanın esenyurt mahallesinde gerçekleşmiş olay

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