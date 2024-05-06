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Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 83'e Yükseldi

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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. Yaklaşık 115 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.

Brezilya'yı vuran sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. Yaklaşık 115 bin kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Eyalet başkenti Porto Alegre'de arama kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler Sarandi mahallesinde binaların üst katlarında ve çatılarda mahsur kalanları tahliye etti. Kurtarma çalışmalarında görevli itfaiye eri Daniel Batista da Rocha, "Çok fazla su var. Çok derin. Kurtarma botları elektrik kablolarıyla aynı yükseklikte ilerliyor. Bu nedenle kabloları kesmemiz gerekiyor" dedi. - RİO GRANDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rio Grande Do Sul Brezilya Rio 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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