Bozüyük'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrenciler, trafik kurallarını eğitici bir seminerle öğrendi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'Trafik güvenliği ve kuralları' konulu seminer düzenledi. Eğitimde, trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve güvenli davranış alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen seminerde öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Çocuklarda trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetlerine kent genelinde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK