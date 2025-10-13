Haberler

Bozüyük'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi

Bozüyük'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında seminer verildi. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimde, emniyet kemerinin önemi ve güvenli davranışlar vurgulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrenciler, trafik kurallarını eğitici bir seminerle öğrendi.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Albay İbrahim Çolak İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik 'Trafik güvenliği ve kuralları' konulu seminer düzenledi. Eğitimde, trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve güvenli davranış alışkanlıkları hakkında bilgi verildi. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen seminerde öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Çocuklarda trafik bilincinin artırılması amacıyla eğitim faaliyetlerine kent genelinde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara'yı canlı yayında zora sokan soru

Geçmişiyle ilgili soru Ahmed Şara'yı canlı yayında zora soktu
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.