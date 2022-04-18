Boynuna ip bağlayıp götürdüler! Rezidanstaki işkenceden donduran detaylar: İç çamaşırları da kesikti

Konya'da eski patronu Murat D., nişanlısı Sara D. ve arkadaşları Tuğba D. tarafından boynuna ip bağlanarak götürüldüğü rezidansta işkence gören 21 yaşındaki Demet A'nın bilirkişi hekim raporu ortaya çıktı. İfadelerinde Demet A.'ya herhangi bir şey yapmadıklarını öne süren tutuklu 3 sanığı yalanlayan rapora göre, genç kızın saçlarının büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde kesildi.

YÜZÜNDE YANIKLAR VAR

Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.

KELEPÇE İLE BAĞLAMIŞLAR

Yine sol kolunun çeşitli bölgeleri ile sol uyluk üst ve orta kısmında, sağ bacak üst ve orta kısmının ön yüzünde tren yayı şeklinde sopa ile vurulduğuna yönelik ekimozlar, her iki bileğinin çevresinde plastik kelepçe bağlandığına yönelik kızarıklık, sağ kol orta kısımda ekimoz ve sağ el üzerinde hassasiyet saptandı.

CİNSEL SALDIRI YOK

Rapora göre genç kızın vücudunda cinsel saldırıya uğradığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi. Ortaya çıkan işkencelerin ardından başka mağdur olup olmadığı sorusu akıllara geldi. Üçlü çetenin başka kızlara da aynı işkenceleri yapmış, daha sonra da tehdit ederek mağdurların polise gitmesini engellemiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Bu yönde de araştırmaların yapılacağı öğrenildi. İşkencenin meydana geldiği rezidanslar daha öncede birçok cinayet, intihar ve kavga olayı ile gündeme gelmişti.

31.5'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan sanıkların, Demet A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle yürütülen soruşturma devam ederken, avukatının adli kontrol kararının kaldırılarak, şüphelilerin müvekkili ile ilgili olaydan da tutuklanmasını talebi de kabul edilerek, 3 sanık hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi. Şüphelilerin tehdit, yağma, cebir, hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret suçlarını işlediği ileri sürülerek 31.5'er yıla kadar hapsi istendi.