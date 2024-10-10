Böylesi filmlerde görülmedi! Almanya'da bir kadın, kendini ölü göstermek için kendisine çok benzeyen güzellik uzmanını öldürdü

Almanya'da korkunç bir cinayet vakası, kara büyü iddialarıyla daha da karmaşık hale geldi. 25 yaşındaki güzellik uzmanı Schahraban K. ve suç ortağı Sheqir K., kendisine çok benzeyen 23 yaşındaki güzellik bloggerı Khadidja O.'yu öldürmekle suçlanıyor.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Ingolstadt'ta ortaya çıktı. Schahraban'ın ailesi, kızlarının arabasında bir ceset buldu. Ancak cesedin kızlarına ait olmadığı, aksine Khadidja'ya ait olduğu anlaşıldı. Polis, Schahraban ve Sheqir'i ertesi gün tutukladı.

Savcılara göre, Schahraban sosyal medyada kendisine benzeyen birini aradı ve Khadidja'yı sahte bir müzik videosu projesiyle kandırdı. Çift, kurbanı ıssız bir yere götürüp 56 kez bıçakladı. Amaçları, Schahraban'ın ölümünü sahte gösterip yeni bir hayata başlamasıydı.

Ancak olayın arkasında kara büyü olabileceği iddia ediliyor. Araçta bulunan Arapça notlar ve fotoğraflar, bu yönde şüphe uyandırdı. Schahraban'ın eski kocası, Irak'ta kötü amaçlı büyü yapıldığını ve bunun için kurban gerekebileceğini öne sürdü.

Dava daha da karıştı. Schahraban'ın eski kocasının kardeşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu, Sheqir'in ise cezaevindeyken tanıkları öldürtmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Mahkemede 190'dan fazla tanık dinlenecek. Savunma avukatları, kara büyü iddialarını araştırmak için bir uzman talep etti. Savcılar ise cinayetin planlı ve vahşi doğasına dikkat çekiyor.

Şu ana kadar ne Schahraban ne de Sheqir suçlamalar hakkında açıklama yaptı. Bu karmaşık dava, Alman kamuoyunu derinden sarsmaya devam ediyor.