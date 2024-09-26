Boy boy mesajları ifşa olmuştu! Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan öğretmenin cezası belli

İğrenç olay Konya'nın Selçuklu İlçesi'ndeki bir lisede yaşandı. 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D., geçtiğimiz nisan ayında ailesine, coğrafya öğretmeni M.K'nin (55) kendisine, WhatsApp ve Instagram üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı. Genç kız ayrıca öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da fiziki tacizde bulunduğunu açıkladı. Aile suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına alınan M.K. tutuklandı.

TACİZ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada M.K., hakkındaki iddiaları reddetse de liseli kıza attığı mesajlar yaptıklarını ele verdi. Mahkeme indirim uygulamadığı M.K'yı 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

"YANIMDAN GEÇERKEN KALÇAMI SIKTI"

Gerekçeli kararda M. K.'nın genç kıza attığı mesajlarda 'Karıcığım', 'Sevgilim' gibi kelimeler kullandığına da yer verildi. Lise öğrencisi B.D., mahkemedeki ifadesinde yaşadığı iğrenç tacizi anlattı. B.D., "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı. Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu. 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu'' ifadelerini kullandı.

"BANA İFTİRA ATILMAKTADIR"

Tutuklu sanık öğretmen M.K. ise savunmasında, "Bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı.