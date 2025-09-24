Boşanma Davası Sonrası Aldatma İddiasıyla İşlenen Cinayet

ANKARA'da mahkemenin boşanmalarına karar verdiği duruşmadan 1 hafta sonra Selma Kara'yı (38), aldatıldığını öne sürerek 57 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara (42) yargılanmaya başladı. Çiftin erkek çocuğu A.K. (19), "Annemin aldattığına dair bir şeye şahit olmadım, mesajlarda da yoktu. 20 senedir aldatmayan kadın şimdi mi aldattı?" dedi.

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta İsmail Kara, boşanma davaları tamamlanmasına rağmen boşanmaları henüz kesinleşmeyen Selma Kara ile konuşmak için duruşmadan bir hafta sonra evine gitti. Çıkan tartışmada İsmail Kara, Selma Kara'yı 57 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İsmail Kara, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayetle ilgili başlattığı soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame ile Kara hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

'KAÇ DEFA BIÇAK SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İsmail Kara, çocukları G.K. ve A.K. ile avukatlar katıldı. Savunma yapması için sanık Kara'ya söz verildi. Kara, savunmasında, "Eşimde bazı değişiklikler fark ettim, telefonunu sürekli saklıyordu. Banyoda elinde telefonla yakaladım, o an beni aldattığını anladım. Çocuklara da 'Anneniz beni aldatıyor' dedim. Olay günü ise tartışma sırasında bana 'Sen erkek misin, birinde yakaladın birinde yakalayamadın' diyerek tahrik etti, yüzüme tükürdü, tokat attı. O anda kendimi kaybettim, ne olduğunu anlamadım, kaç defa bıçak sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

SANIĞIN OĞLU: ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmada sanığın oğlu A.K.'ye de söz aldı. A.K., olaya bizzat şahit olmadığını ifade ederek, "Annemin aldattığına dair bir şeye şahit olmadım, mesajlarda da yoktu. Babamın evle alakası yoktu; kumar, alkol uyuşturucuyla alakası vardı. 20 senedir aldatmayan kadın şimdi mi aldattı? Babam kumara başladıktan sonra böyle oldu. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Sanığın kızı G.K. (14) ise olayı bizzat görmediğini beyan ederek, "Babam olaydan sonra bana mesaj attı, 'Anneni öldürdüm' diye yazmıştı. Ben annemin başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşadığını ya da gezip tozduğunu görmedim" diye konuştu.

'BEN BUNU ÖLDÜRECEĞİM'

Mahkeme başkanı, ardından tanık İ.A.'ya söz verdi. İ.A., Ben İsmail ile birlikte Hatay'a çalışmaya gittim; bir gece kaldık, iki gün çalıştık, sonra dönüşe geçtik. O gün sabah İsmail'e mesaj attım, 'Sabah alırım' diye. Sonra beni aradı, 'Ben artık yokum, Selma'yı bıçakladım, herhalde öldü' dedi. Benden alacağı vardı, o parayı da sonra kızına verdim. Şimdiye kadar aralarında bir tartışmaya şahit olmadım, boşanma davasından sonra bana '30 yılı göze aldım, ben bunu öldüreceğim' demişti. Ben de 'Kardeş zaten boşanmışsın, önüne bak, çoluğun çocuğun var' demiştim, o da 'Tamam' demişti" dedi. Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.