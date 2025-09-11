Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Bıçakladığı Yüksek Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Bıçakladığı Yüksek Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi tarafından bıçaklanan Başak Gürkan Arslan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde cenaze töreniyle toprağa verildi. Kadın cinayetlerine dikkat çekilen törende, tabutu kadınlar taşıdı.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Barış Arslan ve kayınpederi Kudret Arslan (63) tarafından 5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan (46), memleketi Bursa'nın Mudanya ilçesi Işıklı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Arslan için düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Kadınların omuzlarında taşınan tabut, "Kadın cinayetleri son bulsun" çağrılarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'da meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya giden Barış Arslan ve babası Kudret Arslan, Başak Arslan ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma nedeniyle kayınpeder Kudret Arslan, gelinini defalarca bıçakladı. Ağır yaralı halde dışarıya kaçan Başak Gürkan Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boynundan yeniden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası Kudret Arslan ve oğlu Barış Arslan gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Hayatının kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi, memleketi Bursa'ya gönderildi. Mudanya ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından helallik alınırken, son yolculuğunda Arslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
