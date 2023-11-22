Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Oğlunu Öldüren Adamın Cenazeleri Sinop'ta Defnedilecek

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Bahri Göksu'nun (58) öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunun cenazeleri, otopsilerinin ardından memleketleri Sinop'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, dün sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528'inci Sokak'taki sitede meydana geldi. Bahri Göksu, boşanma aşamasında olduğu ve aynı sitede oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan eşi Kezban Göksu (58) ile konuşmaya gitti. İkili arasında çıkan tartışmada, çiftin çocukları Salih Göksu (32) araya girdi. Yaşanan gerginlik sırasında Bahri Göksu belinden tabanca çıkarıp eşi ve oğlunu vurdu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Kezban Göksu, olay yerinde öldü. 2 kurşunla yaralanan Salih Göksu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından evden çıkan Bahri Göksu, aynı sitedeki evinde tabancayla başına ateş edip intihar etti.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bahri Göksu ile Kezban Göksu'nun cenazeleri, otopsi için Gebze Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınıp memleketleri Sinop'un Erfelek ilçesine götürülerek toprağa verilecek. Evli olduğu öğrenilen Salih Göksu'nun eşinin sabah işe gittiği ve evde olmadığı öğrenildi. Göksu çiftinin geriye kalan 3 çocuğunun da üzüntü yaşadığı belirtildi.

Bahri Göksu'nun cenazesinin ise hastane morgunda cenaze işlemleri için bekletildiği öğrenildi.