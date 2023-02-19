Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi Depremin vurduğu Hatay'da depremzede bir kadın, iddiaya göre çocuğunu kendisine göstermek istemeyen eşi tarafından darp edildi.

Boşanma aşamasındaki depremzede kadın çocuğunu görmek istedi, eşi tarafından böyle darp edildi

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da depremzede bir kadın, iddiaya göre çocuğunu kendisine göstermek istemeyen eşi tarafından darp edildi.

Depremde ciddi yıkımların olduğu ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Samandağ'da kadına şiddet olayı yaşandı. Samandağ Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Şiraz Kalla depremden kurtuldu ama kadına şiddetten kurtulamadı. İddiaya göre çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki kocasının evine giden Kalla, darp edildi. Kadın şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şiraz Kalla'nın avukatı Cuma Irmak" Boşanma aşamasında olan Şiraz Kalla, velayeti kendisinde olmasına rağmen 2 günlüğüne babasına bıraktığı çocuğunu görmek için kocası İsmail Kalla'nın evine gitti. Çocuğu annesine göstermek istemeyen İsmail Kalla eşini darp etti. Şiraz Kalla'nın şikayeti üzerine Samandağ Emniyeti Harekete geçti" ifadelerini kullandı.