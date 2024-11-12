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Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınıp ev hapsiyle serbest bırakılan sunucu Mehmet Ali Erbil ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D yönetiminin Erbil'in sunuculuğunu yaptığı Turnike programını yayından kaldırdığı ve çekilmiş programları yapımcılara geri iade ettiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen sunucu Mehmet Ali Erbil'e "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen şüpheli Mehmet Ali Erbil'in, savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı

VİDEODAKİ KİŞİLERLE ORTAK ARKADAŞ SAYESİNDE TANIŞMIŞ

Şüpheli Erbil, savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişileri nereden tanıdığının sorulması üzerine, bu kişilerle ortak bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını anlattı. Şüphelilerden Serdar Ortaç'la Malta'daki bir otel açılışına davet edildiğini aktaran Erbil, söz konusu kişilerin de burada çekim yapmaya çalıştıklarını aktardı.

MEHMET ALİ ERBİL İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Erbil'in ifadeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Onur Akay'ın gündeme getirdiği yeni bir iddia ise yaşananları gölgede bıraktı.

Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı

"ÇEKİLMİŞ PROGRAMLARI YAPIMCILARA GERİ İADE ETTİ"

Akay "2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıalbatros :

ota b.ka erişim engeli getiriyorsunuz, reklamını yapanları göz altına alacağınıza kumar sitelerini kapatın...

Yorum Beğen44
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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Yayında olmamalıydı , toplumun bir kesimine laf söyleyip sonra yeniden çıkmamalıydı meydanlara

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıTahir Tahin:

izleyen var mıydı

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Çok iyi olmuş

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Allah işte da Allah Allah islah etsin hepsini

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

zaten izlemiyorum fark etmez

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Haber YorumlarıEmre null:

eyvah eyvah

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Kaldırmayın programı. Mehmet Ali Erbil tam TV şovmeni işini iyi yapıyor. Bir hata yapmış ki bu öyle öyle kovduracak bir hata değil.

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