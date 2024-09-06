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Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

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'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Narin Güran'ın amcasına ait aracın ön koltuklarında kayıp kıza ait yeni DNA bulgularına rastlandığı ve bulunan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerinde alınan örnekler ile eşleştiği öne sürüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 17. güne girdi. Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel haberi beklerken 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan amcasının aracından çıkanlar umutları biraz daha daha tüketti.

ARAÇTAN YENİ DNA KALINTILARI BULUNDU

Sürecin başından beridir bölgede olan biteni takip eden gazeteci Ferit Demir, tutuklu amca Salim Güran'ın aracında yapılan ikinci kriminal arama ve sökülerek jandarma kriminal laboratuvarına götürülen aracın ön koltuğunda yapılan kriminal çalışmada Narin'e ait yeni DNA kalıntılarına rastlandığını öne sürdü. Demir, bulunan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerinden alınan örnekler ileeşleştiğini belirtti.

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

AMCAYI ELE VEREN İFADE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Salim Güran "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan M.Ç.Ç. jandarmaya giderek ifade verdi. M.Ç.Ç'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

İSTASYON ÇALIŞANI NE DEDİ?

M.Ç.Ç. ifadesinde, "Köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ya baygın ya da elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı" dedi.

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Diyarbakır Polisiye 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (2)

Emre null:

ya kısas getirilir yazılır herkesin başına ya da bu olaylar artarak devam eder bakmaz gözlerin yaşına

18
1
yanıtYanıtla
Mengele:

Anne iyi arastirilsin Narin zavalli bir görgü sahidi olabilir onun icin yok edildi

9
2
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