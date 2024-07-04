Bolu Maliye Müdürlüğü'nden emekli Muhittin Öztürk evinde ölü bulundu

Bolu'nun sevilen simalarından biri olan Maliye Müdürlüğü'nden emekli Muhittin Öztürk evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Sevim Öztürk eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Maliye Müdürlüğü'nden emekli olan Muhittin Öztürk'ün hareketsiz halde yattığını gören eşi sinir krizi geçirdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tabaklar Mahallesi'ndeki eve gelen ekipler Muhittin Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Öztürk'ün cansız bedeni incelendi.

Öztürk'ün cenazesi, Borazanlar camisinde kılınacak olan öğle namazını müteakiben cenaze namazı sonrası Çakmaklar Mahallesi mezarlığına defnedilecek. - BOLU