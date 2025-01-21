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Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

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Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınının ilk anlarında camlara çıkan insanlar çaresizce feryat ederek yardım istedi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti.

CAMLARA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

Kahreden facianın ardından yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yangının yeni başladığı ilk anlarda otel kalan vatandaşların camlara çıkarak feryat edip yardım istediği görüntüler ortaya çıktı.

Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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