Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşların acılı yakınları ikinci bir şoku daha yaşadı.

FIRSATÇILAR 100 BİN TL TALEP EDİYOR

Cenaze işlemleriyle uğraşan vatandalar cenaze fırsatçılarıyla karşı karşıya kaldı. Habertürk'te yer alan habere göre, kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği öğrenildi.

BELEDİYE "ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ" DEDİ

İnsanlıktan utandıran olay da vatandaşların şikayetiyle ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgi veren Bolu Belediyesi yetkilileri ise belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

TIRIN DORSESİNDE TEŞHİS EDİLDİLER

Öte yandan hastanenin morgunda yer kalmadığı gerekçesiyle yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bölgeye sevk edilen bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde yakınları tarafından teşhis edilip teslim alındı.

TEPKİLER YÜKSELİNCE ÜSTÜNÜ KAPATTILAR

O esnada tırın üzerindeki kızarmış tavuk görselleri vatandaşların büyük tepkisini çekti. Görüntüleri hesapları üzerinden paylaşan yüzlerce kullanıcının tepki mesajları sonrası ekipler gece saatlerinde tırın üzerindeki görseli brandalarla kapattı.