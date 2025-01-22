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Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

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Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangını faciasının ardından cenaze fırsatçıları ortaya çıktı. Bazı özel cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasının ardından hayatını kaybeden vatandaşların acılı yakınları ikinci bir şoku daha yaşadı.

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

FIRSATÇILAR 100 BİN TL TALEP EDİYOR

Cenaze işlemleriyle uğraşan vatandalar cenaze fırsatçılarıyla karşı karşıya kaldı. Habertürk'te yer alan habere göre, kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği öğrenildi.

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

BELEDİYE "ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORUZ" DEDİ

İnsanlıktan utandıran olay da vatandaşların şikayetiyle ortaya çıktı. Konuya ilişkin bilgi veren Bolu Belediyesi yetkilileri ise belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

TIRIN DORSESİNDE TEŞHİS EDİLDİLER

Öte yandan hastanenin morgunda yer kalmadığı gerekçesiyle yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri bölgeye sevk edilen bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde yakınları tarafından teşhis edilip teslim alındı.

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

TEPKİLER YÜKSELİNCE ÜSTÜNÜ KAPATTILAR

O esnada tırın üzerindeki kızarmış tavuk görselleri vatandaşların büyük tepkisini çekti. Görüntüleri hesapları üzerinden paylaşan yüzlerce kullanıcının tepki mesajları sonrası ekipler gece saatlerinde tırın üzerindeki görseli brandalarla kapattı.

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıahmet ali:

Haberin rakamsal boyutunun doğruluğunu bilmiyorum ama yaparlar mı evet bir düzeine uyanık çıkar her zaman olduğu gibi depremde millet derdine düşmüşken yağmalayan, ölenin kolundaki bileziği alan, evlere girip yardım etme bahanesiyle hırsızlık yapanları gördük bunu da yaparlar. Artık vicdan diye bir şey kalmadı

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

toplum git gide bozuluyor, başımıza taş yağsa bunu bile fırsata çevirenler çıkar artık

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Bir ülke düşünün milletin can derdinde olduğu anlarda bile sadexe ceplerini düşünen… Depremlerde, pandemi de gördük. Allah bu ülkeye savaş göstermesin. Barışta böyleysek savaş anını düşünemiyorum.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Ülkemizin zor günlerinde o kadar çok fırsatçılar var ki, onlar öldüklerinde cehenneme düşerlerse orada bile boş durmazlar cehennemde buz satarlar.

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Haber Yorumlarıserkan can:

bir kaç beledeyiye birleşip araç gonderememismi?

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bunu fırsata çevirenler sizin başınıza da gelse iyimi vicdan biraz

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Haber YorumlarıCavit:

bilanço rakamsal olarak 150-200 ölenler... açıklamıyorlar...

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Haber YorumlarıKardelen:

devlet ücretsiz getiriyor bu ne iş güzellik derhal devlet bunlar hakkımda soruşturma acilmali

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Haber YorumlarıVEFA:

Öncelikle bizi yönetenlerin olmak üzere, keşke herkesin ömrü vicdanı kadar olsa!!

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Haber YorumlarıSerkan Tufan:

Herkes ektiğini bir gün biçecek

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