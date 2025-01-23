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Bolu'da Yangın Faciasını Görmek İsteyen Aile, 30 Kilometre Yol Uzattı

Bolu'da Yangın Faciasını Görmek İsteyen Aile, 30 Kilometre Yol Uzattı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, İstanbul'dan Ankara'ya giden bir aile, olay yerini görmek için yolunu uzattı. Aile, yanan otelin görüntüsünden dolayı dehşet içinde kaldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin ölümüne neden olan Grand Kartal Oteli merak eden İstanbul'dan Ankara'ya giden bir aile yaklaşık 30 kilometre yolunu uzatarak oteli görmeye geldi.

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Medyada yangının dehşet görüntülerini gören Atasoy ailesi İstanbul'dan Ankara'ya gittiği esnada yolunu Kartalkaya'ya çevirdi. Facia otelini merak edip yaklaşık 30 kilometre yolunu uzatan aile, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.

Eşi ve çocuğuyla yanan oteli merak edip görmeye gelen Erkan Atasoy, "İstanbul'da çocukların yanına geldik. Dönüşe yolumuzu çevirdik. Ankara'ya giderken yolumuzu buraya çevirdik. Olay yerinde canlı görelim dedik. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Üzüldük. Üzülmemek elde değil" diye konuştu.

Bölgeyi ekrandan izlemeyle yakından görme arasında fark olduğunu belirten Mine Atasoy, "Bina çok yüksek. Bir de yolları çok virajlı" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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