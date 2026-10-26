Bolu'da pazarcılar odası başkanı, 508 bin lira zimmet iddiasıyla hakim önüne çıktı

Bolu'da pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz toplanan 508 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Altındal, "Ben kesinlikle 508 bin lirayı zimmetime geçirmedim. Makbuz kesilmeyen tutarların tamamı pazarcı esnafına yönelik organizasyonlarda kullanılmıştır. Türkiye genelindeki odalarda da benzer uygulamalar bulunmaktadır, sistem hala kara düzen işlemektedir" dedi.

S.S. Köroğlu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile 2 oda çalışanı hakkında, pazarcı esnafından tezgah devri ve bağış adı altında makbuzsuz para toplanarak zimmete geçirildiği ve söz konusu paraların oda çalışanının banka hesabı üzerinden aklandığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Altındal, hakkındaki suçlamaları reddederek toplanan bağışların pazarcı esnafına yönelik etkinliklerde kullanıldığını savundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 8 sayfalık iddianamede, Ticaret Bakanlığı ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası suçtan zarar gören, 18 pazarcı esnafı ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, Altındal'ın pazar tezgahlarının devri, bağış ve benzeri gerekçelerle pazarcı esnafından elden nakit para tahsil ettiği, ancak bu ödemeler karşılığında makbuz veya belge düzenlemeyerek paraları oda hesaplarına aktarmadığı öne sürüldü. Mağdur esnafın ifadeleri ve şüpheli beyanları doğrultusunda, farklı tarihlerde toplam 508 bin liranın zincirleme şekilde zimmete geçirildiği iddia edildi.

"Odaya kayıt olan üyeler kendi rızalarıyla bağış yapmaktadır"

Mahkemede beyan veren Mustafa Altındal, pazarcı esnafından bağış toplandığını kabul ederken, söz konusu paraları kişisel menfaati için kullanmadığını belirtti. Altındal, "Odaya kayıt olan üyeler kendi rızalarıyla bağış yapmaktadır. Pazar tezgahı alan kişilerin odaya bağış yaptığı doğrudur. Ancak bu bağışlardan benim cebime kesinlikle para girmemiştir. Oda olarak pazarcılara, ailelerine ve çalışanlarına yönelik yemek, piknik gibi organizasyonlar düzenliyoruz. Ayrıca resmi ve dini bayramlarda hediyeler alıyoruz. Odanın bütçesinden bu tür harcamaları yapma yetkimiz bulunmadığı için söz konusu organizasyonları bağışlardan elde edilen paralarla finanse ediyoruz" dedi.

"Ben kesinlikle 508 bin lirayı zimmetime geçirmedim"

Toplanan bazı bağışlar için makbuz düzenlenmediğini ifade eden Altındal, paraların oda üyeleri için harcandığını söyleyerek, "Bağış olarak alınan bazı tutarlar için makbuz düzenlemedik. Çünkü odamızın bu konuda alınmış bir kararı bulunmuyordu. Makbuz kesilmeyen tutarların tamamı, belirttiğim organizasyonlar ve faaliyetler için kullanılmıştır. Ben kesinlikle 508 bin lirayı zimmetime geçirmedim" ifadelerini kullandı.

"Sistem kara düzen"

Pazarcı esnafının güvenini kazanarak uzun yıllardır oda başkanlığı yaptığını belirten Altındal, "Ankaralı olmama rağmen dört dönemdir oda başkanlığına seçiliyorum. Bunun sebebi de pazarcı esnafına yaptığımız hizmetlerdir. Pazarcılardan kolay kolay kimse para alamaz. Bizler emekçi insanlarız. Türkiye genelindeki odalarda da benzer uygulamalar bulunmaktadır, sistem hala kara düzen işlemektedir. Alınan bağışları şahsi menfaatim için kullanmadım. Söz konusu paralar, pazarcı esnafına yönelik hizmet ve organizasyonlarda harcanmıştır" ifadelerine yer verdi.

S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sekreteri D.M., mahkemede verdiği beyanda, Mustafa Altındal'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "2019 yılından bu yana kooperatifte çalışmaktayım. Görevim, kooperatife gelen esnafı karşılamak, kredi işlemleri hakkında bilgi vermek ve yapılan kredi başvurularını bankaya iletmektir. Çalıştığım süre boyunca Başkan Mustafa Altındal'ın verdiği talimatları yerine getirdim. Mustafa Altındal, kişisel banka işlemlerini de bana yaptırıyordu. Her ay düzenli olarak ödeme listesi hazırlardı. Kendisinin ve ailesinin kredi kartı ödemelerini, başkanın talimatları doğrultusunda ben gerçekleştirirdim. Ayrıca annesinin ve ağabeyinin bakıcı masraflarına ilişkin ödemeleri de yine onun talimatıyla yapardım" dedi.

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Genel Sekreteri R.Y. ise, tüm işlemleri Mustafa Altındal'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben yalnızca verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettim. Talimat neyse onu uyguladım. Bütün talimatları Mustafa Altındal'dan alıyordum. Bir işlem yapıldığında makbuz kesilip kesilmeyeceğini bana kendisi söylerdi. Esnaftan bağış paraları alınırdı. Başkan da bu paralarla ne yapmam gerektiğini bana bildirirdi. Ben bu işlemlerden kesinlikle herhangi bir menfaat elde etmedim. Mustafa Altındal, kimden ne kadar para geldiğini bilirdi. Bana para geldiğinde, başkan nereye götürmemi söylerse oraya götürürdüm. Toplanan paralar organizasyonlarda da kullanılıyordu. Ben hiçbir zaman kendi inisiyatifimle hareket etmedim, yalnızca verilen talimatları yerine getirdim. Mustafa Altındal kendisini sorgulamamamı söylerdi. Onu sorgulama gibi bir yetkim yoktu. Odanın geliri olarak, yıllık aidat gelirleri, bağış gelirleri, oda kaydı gelirleri, imza kaydı gelirleri vardı. Makbuz kestiğim işlemler olurdu. Esnaf isterdi makbuz, ben başkanla esnaf arasında kalırdım. Başkan neden makbuz kesmediğimi sorardı, esnaf ise kesmemi isterdi. Benden önceki Genel Sekreter E.K. başkan ne derse onu yapacaksın diye bana işi öğretti" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda işinden ayrıldığını da belirten R.Y., "Kısa bir süre önce işten ayrıldım. Mustafa Altındal'ın, verdiğim ifadeler nedeniyle işten çıkarılmam yönünde talimat verdiğine ilişkin duyumlar aldım. Bu yönde bazı şeyler kulağıma geldi ancak bunun kesin olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Öte yandan iddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, kooperatif sekreteri D.M.'nin banka hesabındaki toplam finansal işlem hacminin yaklaşık 18 milyon lira olduğu, bu tutarın 6 milyon liradan fazlasının Altındal, akrabaları ve üçüncü kişiler arasındaki para transferlerinden oluştuğu belirtildi. İddianamede, Altındal'ın zimmetine geçirdiği iddia edilen paraları aklamak amacıyla D.M.'nin banka hesaplarını kullandığı öne sürüldü. Altındal'ın savunmasında belirttiği harcamalara ilişkin belge sunamaması ve MASAK raporundaki tespitler gerekçe gösterilerek, soruşturma aşamasındaki savunmasının suçlamalardan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesine yer verildi.

21 yıla kadar hapis cezası isteniyor

İddianamede, Mustafa Altındal hakkında zincirleme şekilde zimmet suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ise 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. Oda genel sekreteri R.Y. ve kooperatif sekreteri D.M. hakkında zincirleme şekilde zimmete yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15'er günden 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. D.M. hakkında ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Sanıkların verdiği ifadelerin ardından duruşmaya yarına kadar ara verildi. Yarın duruşma mağdurların beyanlarının alınmasıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı