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Bolu'da Muratlar köyünde çıkan yangınlar tedirginlik yaratıyor

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Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Muratlar köyünde son 21 günde 5 farklı noktada çıkan yangınlar vatandaşları tedirgin etti. Muhtar Nihat Dinç, yangınların kundaklama olduğunu iddia etti.

Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Muratlar köyünde 21 günde 5 farklı noktada çıkan yangınlar tedirginliğe sebep oldu. Bugün jandarma ekipleri köyden ayrıldıktan hemen sonra başka bir evde yangının çıktığını söyleyen muhtar Nihat Dinç, "Ekipler gittikten sonra Rasim Evren'in evi yandı. Onlar gider gitmez oldu. Evin alt tarafında balkon var. Önce balkon tutuştu. Bu iş yüzde yüz kundaklama" dedi.

Muratlar köyünde son 21 günde çıkan yangınlar vatandaşları tedirgin etti. 17 Kasım'da ev, 28 Kasım ve 1 Aralık'ta samanlık ve odunluk, 4 Aralık'ta yine bir odunlukta çıkan yangının ardından bu sabah saatlerinde ise bir ev de daha yangın çıktı. Rasim Evren'e (64) ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle ev kullanılamaz hale geldi.

"Şaşkınız"

Tedirgin olduklarını ifade eden muhtar Nihat Dinç, "Yangın çıkıyor, haberimiz oluyor. 03.00'de, 04.00'de, 05.00'de, 06.00'da yangınlar çıkıyor, saatleri de belli olmuyor. Şaşkınız. Hakikaten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani 21 gündür doğru dürüst uykum bile yok. 21 günde 5 defa yangın çıktı. Tedirginiz, bütün insanlar tedirgin şu anda 'sıra bana mı geliyor?' diye. 3 odunluk, 2 ev yandı. Sürekli jandarma ekipleri burada. İtfaiye ekipleri, jandarma ekipleri zaten sürekli başımızda. Soruşturma başlatıldı. Hiçbir sonuç yok. Hiçbir sonuç alamadık. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yok. En sevindirici tarafımız o" dedi.

"Bu iş yüzde yüz kundaklama"

Bugün jandarma ekiplerinin erken saatlerde köyden ayrılmasıyla Rasim Evren'e ait evde yangının çıktığını söyleyen Dinç, "Rasim Evren'in evi yanmadan önce saat 05.45'de jandarma ekipleri köyden ayrıldı. Ekipler gittikten sonra Rasim Evren'in evi yandı. Onlar gider gitmez oldu. Evin alt tarafında balkon var. Önce balkon tutuştu. Bu iş yüzde yüz kundaklama" diye konuştu.

"Burada 60 yılım geçti, böyle bir şey görmedik"

21 gün önce evi yanan Mehmet Sağlam ise "Bu köyün çocuğuyum. Burada 60 yılım geçti. Bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. 21 gündür muhtar, köylüler, jandarmalar hep tetikte. İlk benim evim yandı. Biz yangının elektrikten kaynaklı çıktığını düşündük ama iş elektrikten çıktı. Bu 5'inci yangın oldu. Kundaklamaya gitti bu iş. Şu anda yetkililerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Evren Bolu Güvenlik Soruşturma 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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