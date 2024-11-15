Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kaçak Kesilen 792 Göknar Ağacı Soruşturması: 4 Tutuklama

Bolu'da Kaçak Kesilen 792 Göknar Ağacı Soruşturması: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da ormandan kaçak yollarla kesilen 792 göknar ağacının Ankara'ya satıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, 4 kişi tutuklandı. Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Bolu'da kaçak yollarla kesilerek ormandan kamyonlarla çıkarılan 792 kök göknar ağacının Ankara'da satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da kaçak tomruk taşıyan bir kamyon tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Gerede'de yaklaşık 792 göknar ağacının kaçak kesildiği belirlendi. Yasadışı olarak kesilen yüzlerce tomruğun kamyonlarla yüklenip bölgeden çıkartıldığı ve Ankara'da satıldığı rapor edildi.

Soruşturma başlatıldı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgede inceleme yapmak üzere 3 müfettiş görevlendirildi. Ayrıca cumhuriyet savcılığınca da adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara ve Bolu'da 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İsmail A., Adem A., Sezai B. ve Feyzullah A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcılıktan açıklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bolu Merkez ve Gerede sınırlarında toplam 792 kök göknar ağacının motorlu testereyle kesildiği ifade edilerek, "Şimdilik tespit edilebildiği kadarıyla 5 farklı tarihte Ankara'ya kaçak olarak sevk edildiği ve satıldığı iddialarına ilişkin olarak; fikir ve eylem birliği içerisinde ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalışan şüpheli İsmail A. ve şüpheli Adem A. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şüpheli Sezai B. ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 13 Kasım'da, söz konusu ağaçları Ankara'da satın alan ve ahşap palet imalatı yapan Feyzullah A. da aynı tarihte Ankara'da gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemlerin tamamlanması akabinde 15 Kasım'da Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Sezai, İsmail ve Adem'in 6831 sayılı Yasa'nın 91/1-4 maddesinden, şüpheli Feyzullah'ın ise aynı Yasa'nın 108/2 maddesinden tutuklanmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle

Trump'ın bakan adayı Elon Musk'tan ilk hamle

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atanamayan öğretmen sayısı kaç? 2024 Türkiye'de ne kadar atanamayan öğretmen var? Esenler'de bebeğine tiner içirip öldüren anne kim? Gazeteci Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir? Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 15 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.