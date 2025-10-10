Bolu'da Dönerciye Sopalı Saldırı

Bolu'da bir dönerci dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ve sahibine sopalarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi, "Husumetim de yok, ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım" dedi.

Olay, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Hayati A.'ya ait iş yerine akşam saatlerinde, kimliği belirsiz 2 kişi araçla gelerek içeride müşterilerinde bulunduğu sırada saldırdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki sopalarla dükkanın camlarını kıran saldırganlar, dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.'ya da sopa ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan 2 kişinin kırmızı bir otomobille iş yerine geldikleri, içlerinden birinin elindeki sopayla camlara vurarak saldırdığı ve tekme attığı görüldü. Ardından dışarı çıkan iş yeri sahibi Hayati A.'ya, 2 şahsın sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar da kameraya yansıdı.

"Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım"

Saldırganlarla herhangi bir husumeti olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Hayati A., sabah saatlerinden itibaren tehdit edildiğini belirtti. Hayati A., "Ne olduğunu anlamadım, bir anda saldırıya uğradım. Sabah saatlerinden beri telefondan 'öldüreceğiz, yıkacağız, dağıtacağız' diyerek tehdit ediyorlardı. Bu kişilerle herhangi bir görüşmem yok, husumetim de yok. Sabah saat 08.30'da dükkana geldiler, o zaman polis ekiplerini çağırmıştım. Gittiler ama akşam tekrar gelip saldırdılar" dedi. - BOLU