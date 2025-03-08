Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu
Bolu'da öz kızına yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık mahkemede, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz" dedi. Eşi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken mahkeme heyeti sanığın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Bolu'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.İ. hakim karşısına çıktı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.
30 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.