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Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu

Öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın cezası belli oldu
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Bolu'da öz kızına yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık mahkemede, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz" dedi. Eşi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken mahkeme heyeti sanığın 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bolu'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.İ. hakim karşısına çıktı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.

30 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Öz kızına cinsel istismarda bulundu, mahkemede kendini böyle savundu
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

doğruysa koparıp içine monte etmek lazım

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Haber YorumlarıErdal_19:

idam gelse kimse cesaret edemez

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Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

JY vefa gibiler bakın İslam düşmanları sizi laikliğinizin eserine

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