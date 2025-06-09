Bolu'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 50 Bin TL Ceza

Bolu'da Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye 50 Bin TL Ceza
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Kurban Bayramı dönüş yolculuğunda Bolu'da D-100 karayolunda alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye 50 bin TL ceza kesildi. Sürücü, polise alkol içerek trafiğe çıktığını itiraf etti.

Bolu'da bayram tatilinin dönüş yolculuğunda trafikte araçları sıkıştıran hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücüye, polis ekipleri tarafından 50 bin TL ceza kesildi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğu başladı. Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle Bolu geçişinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler D-100 karayoluna yönelince şehir içindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ışıklı kavşaklarda trafiği eritmek için çalışma yürüttü.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz

D-100 karayolu Üniversite Kavşağı'nda yoğunluğu azaltmak için görev yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan ve önündeki araçları sıkıştıran bir aracı fark etti. 14 BM 756 plakalı otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde, sürücünün 3.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ç. isimli sürücünün ayrıca ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Bayram dönüşü trafiğinde hem alkollü hem de ehliyetsiz şekilde araç kullanan sürücüye yaklaşık 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis memurunun, "Alkol içiyorsun trafiğe çıkıyorsun" söylemine karşılık M.Ç., "İçtim çıktım, ehliyetim yok" dedi.

Polis ekipleri, şehir geçişinde trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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