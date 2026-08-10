Gerede'de Ot Yangınları Panik Yarattı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 köy ile 1 mahallede yerleşim yerlerinin yakınında çıkan ot yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlar, Gerede ilçesine bağlı Geçitler köyü, Karacadağ Demirciler köyü ile Demirciler Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanlarda çıktı. Edinilen bilgilere göre, otların tutuşmasıyla başlayan yangınlarda yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda etkili olan yangınlar nedeniyle köy ve mahalle sakinleri panik yaşadı. Ekipler, alevlerin evlere sıçramaması için müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ot yangınları büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Böylece alevlerin çevredeki evlere ulaşmasının önüne geçildi. Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından bölgelerde soğutma çalışması yapıldı.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı