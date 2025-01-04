Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti

Zonguldak'ta evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın annesi Cansever Kalfa (23), oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

ÖNCE KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.

TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, İFADESİ KAN DONDURDU

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.